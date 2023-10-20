ميسي سيحظى بمباراة تكريمية في ملعب كامب نو

أكد المدير الرياضي في برشلونة الإسباني، البرتغالي ديكو بأن ناديه مصمّم على إقامة مباراة تكريمية لأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أمضى مسيرة مظفرة في صفوف النادي الكاتالوني.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "لانس" البرازيلية: سيبقى ميسي المثال الأكبر في تاريخ النادي، ستكون هناك مباراة مباراة وداعية بالتأكيد، ربما في الملعب الجديد عندما يصبح جاهزا.

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وأضاف: لا ندري متى سيخوض هذه المباراة لكن بالتأكيد سيكون هناك مباراة.

وتابع: آمل في يستمر في اللعب لسنوات عدة، لأن كل الذين يحبونه ويحبون كرة القدم هم سعداء لرؤيته سعيدا.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت في مارس الماضي بأن برشلونة يفكر في تكريم أسطورته خلال احتفالات 125 عاماً على تأسيس النادي والذي يصادف العام المقبل.

وأمضى ميسي (36 عاماً) معظم فترات مسيرته في صفوف النادي الكاتالوني وخاض في صفوفه 778 مباراة سجل خلالها 672 هدفا واحرز لقب بطل الدوري الاسباني 10 مرات، ودوري ابطال اوروبا 4 مرات وكأس اسبانيا 7 مرات.

غادر ميسي برشلونة مكرها بسبب مشاكل النادي المادية من دون ان تسنح الفرصة لتوديع انصار النادي وانتقل الى باريس سان جيرمان الفرنسي وخاض في صفوفه موسمين ومنه الى إنتر ميامي الاميركي.

ويشهد ملعب كامب نو حاليا عملية ترميم كبيرة حيث سترتفع سعته من 90 ألف متفرج إلى 105 آلاف على أن تنتهي الأعمال فيه بشكل نهائي عام 2026.