رونالدو وتاليسكا يقلبان الطاولة على ضمك في 4 دقائق

أحرز كريستيانو رونالدو هدف فوز النصر 2-1 على ضمك في دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم السبت في مباراة احتفت فيها الجماهير بالنجم البرتغالي.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يهز فيها رونالدو الشباك في المباراة، إذ ألغى الحكم هدفين سجلهما النجم البرتغالي بداعي التسلل فإنها كانت كافية ليكمل النصر عودته في النتيجة.

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وكان النصر هو الفريق الأفضل خلال أغلب فترات الشوط الأول وهيمن على الكرة بعد سجال في بداية المباراة لكن التقدم كان من نصيب ضمك في الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف سجله كيفن نكودو من هجمة مرتدة سريعة بعد أن أهدر فريقه فرصتين مماثلتين.

وفي غضون دقائق معدودة في بداية الشوط الثاني، نجح النصر في قلب الطاولة من ركلتين حرتين سدد أولاها تاليسكا قبل أن يحرز رونالدو هدف الفوز ليثير احتفالات الجماهير التي احتفت به قبل المباراة.

ورسمت الجماهير عبارة (الأعظم على مر العصور) إلى جوار الرقم سبعة الخاص بالنجم البرتغالي ورفعت لافتة يظهر فيها رونالدو بهيئة البطل الخارق.

وبهذا يعود النصر إلى درب الانتصارات في الدوري بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أبها قبل التوقف الدولي. ويرتفع رصيد النصر إلى النقطة 22 من عشر مباريات في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف التعاون صاحب المركز الثاني وأربع نقاط خلف الهلال المتصدر.

وفي مباراة أخرى بالجول ذاتها فاز الحزم 4-3 على ضيفه الرائد.