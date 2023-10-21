سيتي يستعيد توازنه والصدارة مؤقتا بنقاط برايتون

استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب توازنه والصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه برايتون 2-1 السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحسم رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلهم الهدفين عبر الدوليين الأرجنتيني جوليان ألفاريز (7) والنروجي إرلينغ هالاند (19).

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واستعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بعودة قائده لاعب الوسط الدولي الإسباني رودري وتفادى الخسارة الثالثة تواليا للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وتأثر سيتي كثيرا بغياب نجم وسطه رودري بسبب الإيقاف في المباراتين الأخيرتين وخسرهما أمام وولفرهامبتون وأرسنال، فتنازل عن الصدارة لصالح الأخير وجاره اللندني توتنهام، لكنه استعادها اليوم مؤقتا برصيد 21 نقطة بانتظار مباراتي أرسنال مع جاره تشيلسي لاحقا، وتوتنهام مع جاره الآخر فولهام الإثنين.

وضغط مانشستر سيتي بقوة منذ البداية ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف مبكر سجله ألفاريز في الدقيقة السابعة مستغلا تمريرة على طبق من ذهب بعد مجهود فردي رائع للوافد الجديد الدولي البلجيكي جيريمي دوكو (7).

وعزز هالاند عندما استغل كرة خاطئة من الكاميروني كارلوس باليبا فانطلق وسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس جايسون ستيلي (19).

والهدف التاسع لهالاند في ست مباريات هذا الموسم، فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

وعانى سيتي الأمرين في الشوط الثاني أمام تحسن في مستوى برايتون الذي نجح البديل الإسباني أنسو فاتي المعار من برشلونة في تقليص الفارق له اثر هجمة مرتدة استغل خلالها كرة خاطئة من المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى (73).

وطرد أكانجي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بتلقيه الإنذار الثاني.