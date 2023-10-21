صلاح يتخطى 200 هدف ويقود ليفربول للفوز على إيفرتون

ابتسم ديربي ميرسيسايد الـ243 لطرفه الأحمر، فتغلّب ليفربول على ضيفه إيفرتون المنقوص عددياً 2-0 بهدفي نجمه المصري محمد صلاح، وارتقى مؤقتاً إلى صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت، على ملعب أنفيلد في افتتاح المرحلة التاسعة.
ورفع الـ"ريدز" رصيده إلى عشرين نقطة، بالتساوي مع توتنهام الذي يستقبل فولهام الإثنين في ختام المرحلة، وأرسنال الذي يحل في وقت لاحق على جاره الجريح تشيلسي.
ووصل صلاح إلى الهدف رقم 201 في مسيرته بالدوريات المختلفة.
وخسر ليفربول مرّة يتيمة في آخر 29 مباراة مع جاره اللدود، خلال فترة كوفيد في فبراير 2021 على ملعب أنفيلد 2-0 بدون جماهير.
وحقق ليفربول بداية قوية هذا الموسم، بفوزه خمس مرات في ست مباريات، قبل أن يخسر امام توتنهام في مباراة شهدت خطأ تحكيمياً فادحاً بحقه 1-2 ويتعادل على أرض برايتون القوي 2-2.
في المقابل، عاد إيفرتون إلى دوامة الهزائم، فسقط للمرة السادسة في تسع مباريات، ليترنح على أبواب منطقة الهبوط.
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