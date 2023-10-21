"الأفضل في التاريخ وإن كان سيئاً".. جماهير ليفربول تتغنى بصلاح

انهالت جماهير ليفربول بالمديح على نجمها المصري محمد صلاح بعد قيادته الفريق للانتصار على حساب إيفرتون في الديربي، مؤكدة أنه حتى وإن لم يكن في مستواه المعهود سيهز شباك الخصوم.

وسجل صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 2-صفر على غريمه، يوم السبت على ملعب أنفيلد بعدما لعب الفريق الضيف بعشرة لاعبين إثر طرد آشلي يانغ، ووصل لهدفه رقم 201 في الدوريات المختلفة التي لعب بها خلال مسيرته.

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وقال أحد جماهير ليفربول عبر منصة "إكس": محمد صلاح أفضل جناح في الدوري الإنجليزي بالسنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف آخر: محمد صلاح خيالي. سوف يصبح أحد، إن لم يكن أعظم لاعب في تاريخ ليفربول على الإطلاق.

وعلّق مشجع للفريق الذي تصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا: صلاح في أسوأ حالاته لا يزال أهم لاعب في الملعب.

وسخر أحدهم من المقارنات بين صلاح وجناح تشيلسي الأسبق هازارد قائلا: أعظم إنجازات هازارد هي مقارنته بصلاح.