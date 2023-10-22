الأرجنتيني بابو غوميز يبرر سقوطه في اختبار المنشطات

برر أليخاندرو (بابو) غوميز، الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم، اختبار المنشطات الإيجابي الذي خضع له مؤخرا، بتناوله ملعقة من شراب السعال الخاص بابنه عن طريق الخطأ.

وتبين أن غوميز (35 عاما) تناول مادة (تيربوتالين) المحظورة خلال عينة أجريت له في أكتوبر 2022، وتم إيقافه لمدة عامين من جانب لجنة مكافحة المنشطات الإسبانية.

مادة اعلانية

وقال غوميز في بيان نشره على تطبيق (إنستغرام): لم ألجأ مطلقا لممارسة محظورة ولن أقوم بذلك أبدا، مشددا على رفضه القاطع لأي شكل من أشكال المنشطات.

ولعب غوميز مع فريق أشبيلية الإسباني الموسم الماضي، قبل أن ينضم لصفوف مونزا الإيطالي هذا الموسم.

ويعد غوميز هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر أواخر العام الماضي، ولم يتم استدعائه لصفوف الفريق مجددا هذا العام.