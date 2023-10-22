الاتحاد يسعى لاستعادة الصدارة الآسيوية على حساب القوة الجوية

يسعى اتحاد جدة إلى استعادة صدارة المجموعة الثالثة عندما يستقبل القوة الجوية العراقي يوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

والتقى الاتحاد مع الأندية العراقية في البطولات القارية ثلاث مرات سابقة، فاز خلالها في الأولى على الطلبة 3-1، وخسر الثانية 1-2 وتعادل في الثالثة سلباً أمام الزوراء.

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ويحتل الاتحاد المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط، عقب فوزه على ايه جي ام كاي الأوزبكي 3-0، وعدم خوض مباراته الثانية أمام سباهان الإيراني بناء على تقرير حكام ومراقب المباراة، بينما يتصدر القوة الجوية المجموعة برصيد أربع نقاط، حيث تعادل مع سباهان 2-2، قبل أن يفوز على ايه جي أم كاي 2-1.

ويمر الاتحاد على المستوى المحلي بتراجع في الأداء والنتائج، فهو لم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري، إذ تعادل مع الفيحاء ثم خسر الديربي أمام جاره الأهلي، قبل أن يتعادل مع التعاون.

ويفتقد الاتحاد لبعض العناصر الأساسية بداعي الإصابة على غرار البرازيلي فابينيو واحمد شراحيلي وحسن كادش.

في المقابل، نجح القوة الجوية في تفادي الخسارة، وحقق أربع نقاط، ويأمل أن يواصل نتائجه الإيجابية ويعود بالنقاط الثلاث أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل للمحافظة على صدارته.