الهلال يستضيف مومباي ويتطلع لتعزيز صدارته آسيويا

يتطلع الهلال إلى تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة، عندما يستضيف مومباي سيتي الهندي مساء الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
ويتصدر الهلال المجموعة رفقة نافباخور الأوزبكي برصيد أربع نقاط، حيث تعادل مع الأخير 1-1، قبل أن يفوز على نساجي مازندران الإيراني 3-0، بينما يتذيل مومباي المجموعة بدون نقاط، بعد خسارته أمام نساجي 0-2، ونافباخور 0-3.
ويفتقد الهلال لبعض لاعبيه المؤثرين وفي مقدمتهم نجمه البرازيلي نيمار الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، وقائده سلمان الفرج وحسان تمبكتي.
لكنه يمتلك أسماء مميزة في كل المراكز أمثال محمد العويس وسعود عبدالحميد ومحمد كنو وسالم الدوسري إلى جانب الخماسي الأجنبي المتوقع خاليدو كوليبالي والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش والبرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي مالكوم.
ونجح الهلال في الفوز بآخر 3 لقاءات على صعيد المسابقة المحلية، كان آخرها أمام الخليج بهدف دون رد يوم الجمعة.
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