زد يسجل ثلاث ركلات جزاء ويهدر رابعة في تعادله مع المقاولون

أخفق المقاولون العرب في تحقيق انتصاره الأول في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بتعادله 3-3 مع ضيفه زد الصاعد حديثا للمسابقة والذي سجل أهدافه من ثلاث ركلات جزاء يوم الأحد.

وارتفع رصيد المقاولون، البطل السابق، إلى نقطتين من أربع مباريات في المركز 16 مقابل ثماني نقاط لزد في المركز الرابع.

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ويتصدر مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي المسابقة بتسع نقاط لكل منهما لكن المصري خاض أربع مباريات مقابل ثلاث لفيوتشر.

وافتتح الأوغندي جوزيف أوتشايا أهداف المقاولون بعد خمس دقائق من البداية عبر ركلة جزاء.

واحتسب الحكم الركلة ضد الحارس علي لطفي الذي عرقل أماودو نياس، بينما ضاعف محمد سالم النتيجة بالدقيقة 17 بعد أن تلقى تمريرة عرضية من نياس قابلها بضربة رأس في مرمى لطفي.

وأهدر محمد سمير ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 45 عندما سدد في يد محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب.

لكن في الوقت المحتسب بدل الضائع قرر حكم تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء أخرى لزد قلص منها محمود صابر الفارق.

وتعادل الضيوف عبر ركلة جزاء ثانية نفذها مصطفى عبد الرءوف "زيكو" في الدقيقة 81.

وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع وضع رأفت خليل زد في المقدمة عبر ركلة جزاء ثالثة بينما أدرك أحمد فوزي التعادل 3-3 للمقاولون العرب.