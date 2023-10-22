فينيسيوس "حزين" وإشبيلية يتوعد بعد واقعة عنصرية

تعهد نادي إشبيلية باتخاذ إجراء ضد مشجع جرى إخراجه من مدرجات استاد "رامون سانشيز بيزخوان" خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع ريال مدريد 1 - 1 يوم السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، بداعي توجيه إساءة عنصرية للنجم فينيسيوس جونيور لاعب ريال.

ولعب البرازيلي الدولي فينيسيوس لمدة 88 من المباراة، التي شهدت تعادل ريال مدريد بهدف سجله داني كارفاخال في الدقيقة 78 بعد أن تقدم اشبيلية بهدف سجله ديفيد ألابا لاعب الريال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن فينيسيوس كشف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تعرض للإساءة العنصرية خلال المباراة، وهو ما أكده اشبيلية.

وذكر نادي اشبيلية في بيان: يود نادي اشبيلية أن يعلن أنه بعد الكشف عن السلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب، تم التعرف على أحد أفراد الجمهور وإخراجه من الملعب وتسليمه إلى السلطات القانونية.

وأضاف النادي: سيخضع الشخص أيضًا للبروتوكولات التأديبية الداخلية الصارمة للنادي وسيتم إلغاء عضويته.

وتابع اشبيلية: يدين نادي اشبيلية جميع السلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب، وسيعمل بشكل وثيق مع السلطات لضمان اتخاذ الإجراءات وفقا لذلك... هذا السلوك لا ينتمي إلى نادي اشبيلية.

وكان فينيسيوس في خضم الأحداث خلال المباراة، وكاد أن يحصل على ضربة جزاء قبيل نهاية الشوط الأول، كما حصل على إنذار قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بسبب تدخل مع أورغان نايلاند حارس مرمى اشبيلية أثار مناوشات بين لاعبي الفريقين.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن في مايو رفع دعوى قضائية بسبب توجيه إساءات عنصرية للاعبه فينيسيوس البالغ من العمر 23 عاما.

وطالبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في ذلك الوقت بتعديل تشريعي للحصول على سلطة أكبر لمعاقبة الأندية التي يتم إدانة مشجعيها بارتكاب انتهاكات عنصرية.

كذلك أكد فينيسيوس الحاجة للتغيير في ظل مساعي إسبانيا حينها للحصول على حق استضافة مونديال 2030 مع البرتغال والمغرب.

وقال فينيسيوس جونيور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردا على بيان اشبيلية: تهانينا لاشبيلية على اتخاذ الموقف سريعا، رغم أن فرض عقوبة يعد حلقة حزينة أخرى في كرة القدم الإسبانية.

وأضاف: لسوء الحظ، رأيت مقطع فيديو آخر لتصرف عنصري آخر في مباراة السبت، وجاء من قبل طفل. هو أمر محزن للغاية أن أحدا لم يعلمها.

وأضاف: أتمنى أن تقوم السلطات الإسبانية بدورها وتغير التشريعات مرة واحدة من أجل الجميع. يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص جنائيا.

وأضاف: سيكون هذا بمثابة خطوة استعدادية هائلة أولى لمونديال 2030.