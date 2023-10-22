مازيمبي يلدغ الترجي في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي

تلقت آمال الترجي التونسي في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم ضربة قوية، عقب خسارته صفر - 1 أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، يوم الأحد، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية الوليدة.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث تبادل كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة وإضاعة الفرص المحققة، غير أن مازيمبي حسم موقعة الذهاب لمصلحته في انتظار لقاء العودة، الذي يقام بتونس يوم الأربعاء القادم.

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وتقمص شيخ فوفانا دور البطولة في المباراة التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام، عقب تسجيله هدف مازيمبي الوحيد في الدقيقة 11.

وبات هذا هو الانتصار الأول لمازيمبي على الترجي منذ ما يقرب من 13 عاما، وتحديدا منذ فوزه التاريخي على أبناء (باب سويقة) 5 - صفر في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2010.

وخلال اللقاءات الخمسة الماضية التي أقيمت بين الفريقين، حقق الترجي فوزين، فيما فرض التعادل نفسه على 3 مواجهات.

وأصبح يتعين على الترجي الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب، التي ستقام بالعاصمة التونسية، من أجل بلوغ المربع الذهبي في النسخة الأولى من المسابقة.

في المقابل، يكفي مازيمبي التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله هدفا على الأقل، من أجل استكمال مشواره في البطولة.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة إنييمبا النيجيري والوداد البيضاوي المغربي.