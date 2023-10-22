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تمثال الثالوث الذي يشير إلى ثلاثي مانشستر يونايتد المؤلف من جورج بست ودينيس لو والسير بوبي تشارلتون

مشجعو كرة القدم يحيون ذكرى بوبي تشارلتون في أولد ترافورد

مانشستر - رويترز
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تجمع مشجعون من جميع الأعمار في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد لإحياء ذكرى أسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون الذي توفي يوم السبت، حيث اصطفوا للتوقيع على دفتر العزاء ووضع الزهور والأوشحة عند قاعدة تمثال الثالوث الذي يشير إلى ثلاثي مانشستر يونايتد المؤلف من جورج بست ودينيس لو والسير بوبي تشارلتون في أولد ترافورد.

وقد تسلق شخص ما التمثال المحاط الآن بسياج لربط وشاح يونايتد الأحمر حول رقبة تشارلتون.

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ووصف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الفريق المنافس في المدينة، وفاة تشارلتون بأنها "خسارة فادحة لعائلته، ولمانشستر يونايتد ولكرة القدم الإنجليزية وكرة القدم الأوروبية".

وأضاف: نملك الدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الإنجليزية التي وصلنا إليها بسبب هذه النوعية من الأشخاص، و(الطريقة) التي يتصرفون بها داخل وخارج الملعب.

وتابع يوم السبت: هم يجعلون هذا البلد مكانا رائعا للعيش ولعب كرة القدم.

وأضاف غوارديولا أن سيتي سيستعد لتقديم العزاء قبل مباراته في الدوري أمام يونايتد يوم الأحد المقبل.

وقدمت أندية أخرى تعازيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد ساعات من اعلان وفاة تشارلتون، فاز مانشستر يونايتد 2-1 على ملعب شيفيلد يونايتد حيث سجل ديوغو دالوت هدف الفوز في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء وهو ما شكل تكريما مناسبا لتشارلتون الذي اشتهر بتسديداته الرائعة من مسافة بعيدة.

ودوت هتافات "بوبي تشارلتون واحد" من الطرف الآخر من اللعب عقب الهدف.

وقال دالوت لشبكة سكاي سبورتس: عندما نزلنا لخوض المباراة، أردنا المساهمة بشكل أكبر.

"شعرت مع الفوز أننا وفرنا ​​القليل من السعادة في يوم حزين".

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