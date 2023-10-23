فوز صعب لبرشلونة على أتلتيك بلباو

حقق برشلونة الذي غاب عنه أكثر من لاعب أساسي، فوزا صعبا على ضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم التي شهدت تساوى جيرونا مفاجاة الموسم مع ريال مدريد في الصدارة بعد فوزه اللافت على الميريا 5-2.

ويتصدر ريال مدريد الذي كان اكتفى بالتعادل مع إشبيلية 1-1 السبت، الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن جيرونا، في حين يأتي برشلونة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

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خاض برشلونة المباراة في غياب عدد لا بأس منه من لاعبي الصف الاول ابرزهم هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجناحه البرازيلي رافينيا، والهولندي فرانكي دي يونغ وبيدرو.

يذكر ان برشلونة فاز في مبارياته الخمس هذا الموسم على أرضه.

في المقابل، اضطر اتلتيك بلباو بقيادة مدرب برشلونة السابق ارنستو فالفيردي، الى اجراء تعديل على تشكيلته الاساسية في الثواني الاخيرة قبل انطلاق المباراة بعد اصابة لاعب وسطه المخضرم اندير هيريرا ليتم استبداله بإينيغو رويس دي غالاريتا.

كانت الفرصة الاولى للضيوف عندما انفرد إيناكي وليامز بحارس برشلونة الالماني مارك اندري تير شتيغن لكن الاخير تصدى لتسديدته ببراعة (4).

في المقابل، كانت محاولات الفريق الكاتالوني خجولة نسبيا ولم تسجل خطورة على مرمى الفريق الباسكي.

وقبل نهاية الشوط الاول بقليل تدخل حارس برشلونة مجدداً للتصدي لمحاولة وليامز.

تحسن اداء برشلونة في الشوط الثاني وكاد جناحه الشاب لامين جمال الذي نزل احتياطيا في منحه التقدم، لكنه لم يحسن استثمار كرة متقنة للبرتغالي جواو فيليكس (65).

ثم زج تشافي مدرب برشلونة بالشاب مارك غويو (17 عاما) بدلا من فيرمين لوبيس غير الموفق، وبعد دقيقة واحدة استغل البديل كرة امامية من فيليكس وسدد في المرمى (80).

وكاد فليكس يعزز تقدم فريقه بكرة رأسية لكن حارس بلباو ومنتخب اسبانيا اوناي سيمون تألق في ابعداها (89).

وكان برشلونة سقط في فخ التعادل في آخر مباراة لعبها في الدوري ضد غرناطة (2-2)، قبل فترة التوقف الدولي.