هدف لوكاتيلي يمنح يوفنتوس الفوز على عشرة من لاعبي ميلان

سجل مانويل لوكاتيلي هدف الانتصار ليتغلب يوفنتوس 1-صفر على مضيفه ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد بهدف في الشوط الثاني، بعد أن لعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين بعد حصول المدافع مالك ثياو على بطاقة حمراء مباشرة.

وأخذت المباراة، ذات الايقاع البطيء نسبيا، منعطفا سريعا بشكل مفاجئ قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما تلقى ثياو إنذارا بسبب خطأ أخير على مويس كين.

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ومع التفوق العددي لصالحه، أكد يوفنتوس هيمنته عندما سجل لوكاتيلي في الدقيقة 63 بتسديدة بعيدة المدى غيرت اتجاهها بعد اصطدامها برادي كرونيتش، لتفاجئ حارس ميلان أنطونيو ميرانتي.



ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بعد المباراة التي أقيمت في سان سيرو. ويأتي ميلان في المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان المتصدر بعد الجولة التاسعة