الإصابات تواصل ضرب أرسنال.. وأرتيتا: نحتاج المزيد من اللاعبين

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قبل مواجهة شيفيلد يونايتد، إن فريقه قد يفتقد المصاب غابرييل جيسوس "لعدة أسابيع" بعد أيام من تألق المهاجم البرازيلي في الفوز على إشبيلية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال أرتيتا للصحافيين يوم الجمعة: "أظهر الفحص وجود إصابة عضلية. قد نفقده لبضعة أسابيع. في حالة غابي لا أستطيع أن أعطيك أي إطار زمني لأنه يفاجئنا دائما".

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وأضاف أرتيتا: كنا نرغب في تجنب هذا الأمر لكن مع جدول المباريات المزدحم كنا نعرف أنه سيحدث في أي وقت.

"تواجه كل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذه المشكلة ولا يوجد اختلاف بينها".

وخرج جيسوس من الملعب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بعد أن سجل هدفا وصنع آخر في فوز أرسنال 2-1 في دوري أبطال أوروبا في إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي وهو ما قاده لصدارة المجموعة الثانية

كما يغيب لاعب الوسط توماس بارتي لمدة أسبوعين بسبب إصابة عضلية.

وقال أرتيتا: ما نحتاجه هو المزيد من اللاعبين. لا أخفيكم سرا، يملك اللاعبون قدرا معينا من الطاقة والبطارية تدوم لفترة طويلة فقط عندما نجيد استخدامها.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين فقط خلف توتنهام المتصدر ويتساوى في النقاط مع مانشستر سيتي.

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد تسع مباريات.

وقال أرتيتا إن فريقه لن يتعامل مع شيفيلد يونايتد باستخفاف خاصة أنهم لعبوا بشكل جيد في الخسارة 2-1 أمام مانشستر يونايتد.

وقال المدرب الإسباني: الطريقة التي لعبوا بها أمام جميع الفرق الأخرى كانت قوية، لقد تماسكوا ثم استقبلوا أهدافا متأخرة.

"إنهم يقاتلون وستكون مباراة صعبة. الجميع على أهبة الاستعداد ويعرفون ما ينتظرهم وكنت واضحا جدا معهم".