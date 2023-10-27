الجحيم بانتظار لوكاكو "الخائن" في سان سيرو

يستعدّ المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاستقبال عدائي قد يكون الأكثر حماوة في مسيرته عندما يحلّ مع روما ضيفاً على فريقه السابق إنتر متصدر الدوري الايطالي لكرة القدم، يوم الأحد على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة العاشرة.

ويأخذ انصار إنتر على لوكاكو انه تخلى عنهم مرتين ووصفوه بـ"الخائن"، وجعلت طريقة رحيله في المرّة الثانية هؤلاء ينقلبون عليه بشكل جنوني، حتى ان المتطرّفين منهم قاموا بتوزيع 50 ألف صفارة على المشجعين لاطلاق صافرات الاستهجان في كل مرة سيتلقى فيها لوكاكو الكرة خلال المباراة.

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كان المهاجم البلجيكي معبودا لجماهير إنتر عندما ساهم في احرازه بطولة الدوري الايطالي عام 2021، قبل ان يتم بيعه الى تشلسي الانجليزي في الصيف ذاته في صفقة ضخمة بلغت 100 مليون يورو، في محاولة من مسؤولي إنتر لتخفيف اعباء الديون التي كان يرزح النادي تحتها.

ثم قرّر إنتر استعارة اللاعب البالغ 30 عاماً من تشلسي العام الماضي، بعد موسم مخيب للوكاكو في الدوري الانكليزي.

ورغم الصعوبات التي واجهها لوكاكو في عودته الثانية إلى إنتر بسبب الاصابات المتكرّرة التي تعرّض لها، حيث لعب إلى حد كبير دوراً ثانوياً للمهاجم البوسني المخضرم إدين دجيكو، تعهّد إنتر بمحاولة التوقيع معه بشكل دائم.

قام إنتر من اجل ذلك بالتخلي عن حارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا الى مانشستر يونايتد الانجليزي مقابل 55 مليون يورو في محاولة لجمع الأموال. ومع ذلك، بينما كان إنتر يقترب من صفقة مع تشيلسي، اختفى لوكاكو، ولم يرد على المكالمات الهاتفية وحتى انه بدأ يغازل ميلان ويوفنتوس، ألد المنافسين لإنتر.

أدّت تلك المناورة إلى توتر العلاقات بين لوكاكو وانصار الفريق والنادي الذي اعرب مسؤولوه عن غضبهم ازاء تصرفات لوكاكو، حتى ان مهاجم إنتر الارجنتيني لاوتارو مارتينيز اعرب عن صدمته بسبب سلوك شريكه السابق في خط المقدمة وقال حينها: بعد كل ما مررنا به على مر السنين، وكل التجارب التي عشناها، شعرت بخيبة أمل.

بيد أن مارتينيز وضع هذه الخيبة وراءه بعد ان حقق انطلاقة موسم رائعة بتسجيله 12 هدفاً في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وخلق انسجاماً رائعا مع المهاجم الجديد الفرنسي ماركوس تورام.

بدوره، حقق لوكاكو انطلاقة جيّدة في صفوف روما تحت اشراف مدرّبه السابق في مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث سجّل 8 أهداف في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويغيب عن فريق العاصمة مهاجمه الارجنتيني باولو ديبالا ولاعبا الوسط لورنتسو بيليغريني والبرتغالي ريناتو سانشيس، في حين لن يتواجد مورينيو على مقاعد اللاعبين بعد طرده في المباراة الاخيرة ضد مونتسا.