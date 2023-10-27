الشرطة البريطانية تفرض غرامة مرورية على حافلة دورتموند

تلقت حافلة فريق بوروسيا دورتموند الألماني غرامة قدرها 50 جنيها إسترلينيا (61 يورو) بسبب مخالفة وقوف عقب فوز الفريق على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 1 - صفر، وفقا لتقارير صحافية بريطانية يوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أحد رجال المرور في تاينموث وهو يضع ملصق المخالفة على نافذة الحافلة في وقت سابق من اليوم لأنها لم تقف بالشكل الصحيح، فيما أكد مجلس شمال تاينسايد المحلي الواقعة.

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وجاء في البيان الصادر عن المجلس: الضباط لدينا ملزمون بوضع ملصق على أي سيارة متوقفة بشكل يخالف القواعد المعمول بها، يمكننا التأكيد على أننا اليوم فرضنا غرامة قدرها 50 جنيه أسترليني على حافلة في غراند بارادي في تاينموث.

وأضاف: ستقل قيمة الغرامة إلى 25 جنيه إسترليني في حال دفعها خلال 14 يوما.

وتابع البيان: إذا كان الأمر أسهل لزوارنا، فسوف نتحدث مع مدرب نيوكاسل إيدي هاو ولاعبيه لنرى إذا ما كان بإمكانهم تسليم قيمة الغرامة لنا في السابع من الشهر المقبل نوفمبر حينما ينتقمون لهزيمتهم في دورتموند .

واختتم: نأمل ألا توثر الغرامة والطقس في الشمال الشرقي على رحلتهم إلى ساحلنا المذهل.