النصر يأمل مواصلة صحوته على حساب الفيحاء

يسعى النصر صاحب المركز الثالث لمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفاً على الفيحاء الثامن يوم السبت، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب الهدافين (11)، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وبعد خسارة أول مباراتين في الدوري، ينتفض النصر بشكل مميز، فحقق سلسلة انتصارات آخرها على الدحيل القطري 4-3 الثلاثاء في دوري أبطال آسيا، في مباراة مثيرة شهدت تألق رونالدو النجم السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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واقترب النصر من التأهل إلى الدور الثاني، مع تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية.

أوضح رونالدو (38 عاماً) سبب تألقه مع النصر في الفترة الماضية، وقال خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة الدحيل، إن السر هو استمتاعه بلعب الكرة ولا يفكر في أي شيء بخلاف ذلك.

وأشار أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى أنه لا يهتم كثيراً بالأرقام القياسية، لكنه فقط يستمتع بها في الوقت الحالي.

في المقابل، يأمل الفيحاء الذي لم يخسر في آخر أربع مباريات في الدوري، في تحقيق نتيجة إيجابية تعوّضه عن السقوط الكبير أمام العين الإماراتي 1-4 ضمن دوري أبطال آسيا، حيث تراجع إلى المركز الثالث في مجموعته.

ولم يخسر الفيحاء في أول 3 مواجهات ضد النصر في دوري المحترفين (فاز1، تعادل2)، لكنه لم يحقق الفوز في آخر 7 مواجهات (تعادل2، خسر 5).

وفي بقية مباريات يوم السبت، يستقبل أبها الشباب، ويواجه الوحدة الاتفاق.