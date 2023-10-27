بيراميدز يواصل الانفراد بصدارة الدوري المصري

سجل فيستون مايلي ثنائية ليواصل بيراميدز انفراده بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالفوز 3-2 على ضيفه المصري البورسعيدي في افتتاح مباريات الجولة الخامسة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة بينما توقف رصيد المصري عند تسع نقاط في المركز الثالث.

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تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عن طريق مايلي الذي تلقى كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها مايلي برأسية من الوضع طائرا داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى للحارس عصام ثروت.

وضاعف بيراميدز النتيجة في الدقيقة 48 بواسطة مصطفى فتحي الذي تلقى تمريرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار وصلت إلى فتحي داخل المنطقة فسدد الأخير كرة أرضية من لمسة واحدة سكنت أسفل يسار المرمى.

ونجح محمد الشامي في تقليص النتيجة للمصري في الدقيقة 82 من كرة عرضية من جهة اليمين قابلها الشامي بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين مرمى الحارس أحمد الشناوي. وعاد بيراميدز ليحرز هدفا ثالثا في الدقيقة 85 عن طريق مايلي الذي تلقى تمريرة من وليد الكرتي.

وسجل المصري هدفه الثاني في الدقيقة 88 عن طريق غيلاس قناوي من تمريرة قابلها قناوي بتسديدة من لمسة واحدة بباطن القدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.