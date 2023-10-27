فرستابن يعزز أمنه الشخصي تحسباً لاستقبال عدائي في المكسيك

عزز الهولندي ماكس فرستابن من أمنه الشخصي في استعداداته لاستقبال عدائي من جانب الجماهير في المكسيك، بلد زميله في فريق ريد بول، سيرخيو بيريز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فرستابن تعرض لصافرات استهجان من محبي بيريز على منصة التتويج الاسبوع الماضي في أوستن، حيث احتفل بطل العالم ثلاث مرات بفوزه الخامس عشر في موسم سباقات بطولة العالم لسباقات سيارات (فورمولا-1).

مادة اعلانية

وهتفت الجماهير "شيكو شيكو" دعما لبيريز خلال النشيد الوطني لهولندا أثناء تتويج فرستابن.

ومن المتوقع أن يحضر ما يقرب من 400 ألف شخص في حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز يوم الأحد المقبل، مع بدء التجارب يوم الجمعة، ومن المعروف أن فرستابن سيكون محاطا بالعديد من رجال الأمن.

وشعر محبو بيريز بالاستياء من عدم مساعدة فرستابن للسائق المكسيكي لتحقيق المركز الثاني الموسم الماضي، وذلك بعد تجاهله لأوامر الفريق في الجولة قبل الأخيرة في البرازيل.

وحقق بيريز انتصارين فقط هذا الموسم، وجاء انتصاره الأخير في أذربيجان في 30 أبريل الماضي، فيما فاز فرستابن بلقبه الثالث في عدة سنوات.