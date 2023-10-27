كلاسيكو ناري بين برشلونة وريال مدريد

سيكون الملعب الأولمبي المؤقت لبرشلونة حامل اللقب مسرحًا لمواجهة الكلاسيكو الأولى لهذا الموسم عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب السبت فيما لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة وذلك ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ومع أنّ برشلونة لم يتلق أي خسارة بعد هذا الموسم، إلا أنّه أهدر ست نقاط مقابل 5 للملكي، لتكون مباراتهما السبت نارية في ظل السباق المحموم على لقب الدوري.

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ويخوض الفريق الكاتالوني المباراة في ظل غيابات كثيرة محتملة وعلى رأسها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب إصابة في الكاحل، إضافة الى سيرغي روبرتو، الفرنسي جول كوندي، البرازيلي رافينيا والهولندي فرانكي دي يونغ. فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بيدري.

في المقابل، يستمر غياب البرازيلي إيدر ميليتاو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فيما سيعود ناتشو فيرنانديز للمشاركة بعد انتهاء عقوبة الايقاف.

ويدخل الفريقان الى المباراة بعدما حققا الفوز بأقل مجهود في دوري أبطال أوروبا على شاختار دانييتسك الاوكراني وسبورتينغ براغا البرتغالي بالنتيجة ذاتها 2-1 تواليًا، الا انّ فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي سيسعى الى استعادة توازنه محليًا بعد التعادل امام مضيفه إشبيلية 1-1 في الجولة الماضية التي شهدت فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1-0 ليقلّص الفارق مع غريمه المتصدر الى نقطة واحدة.

ولم تخلُ الايام التي تسبق الكلاسيكو من حماوة كبيرة، حيث ادّت تغريدة للمتحدث بإسم نادي برشلونة الى ضجة كبيرة بعدما وصف النجم البرازيلي للريال فينيسيوس جونيور بـ "المهرّج"، بما اعتُبر إساءة عنصرية استدعت انتقادا حتى من مدرب برشلونة تشافي هرنانديز.

وكتب ميكيل كامبس، المتحدث باسم مجلس إدارة برشلونة، على موقع إكس (تويتر سابقًا)، خلال فوز ريال مدريد على براغا الثلاثاء: إنها ليست عنصرية، (فينيسيوس) يستحق صفعة لكونه مهرجًا.

وتابع: ماذا تمثل هذه التحركات غير الضرورية والتي لا معنى لها في وسط الملعب؟

وقام كامبس لاحقا بإزالة منشوره الا انّ رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريس قام بإلغاء رحلته الى برشلونة لمتابعة المباراة إحتجاجًا.

ويعوّل أنشيلوتي على نجمه الجديد الانجليزي جود بيلنغهام الذي سيخوض تحدي الكلاسيكو للمرة الاولى، بعدما أصبح المدماك الاساسي في تشكيلة أنشيلوتي.

وبدأ الدولي الانجليزي الموسم بشكل مذهل مسجلا 11 هدفا في 12 مباراة في جميع المسابقات.

وسيتعين على برشلونة أن يقرر ما إذا كان سيخشى بيلنغهام أو فينيسيوس أكثر، عند تحديد مقاربته للمباراة. غالبًا ما قام مدرب برشلونة بوضع قلب الدفاع رونالد أراوخو على يمين الدفاع لمحاولة تقييد فينيسيوس، لكن الأوروغوياني قد يكون أيضًا أفضل رهان لفريقه لإبقاء بيلينغهام بعيدًا - وهو أمر تمكنت منه بعض الفرق هذا الموسم.

الهمّ الدفاعي لن يكون وحده ما يؤرق تشافي، خصوصا في ظل الغياب المرجح والمستمر لهدّافه ليفاندوفسكي منذ الرابع من الشهر الحالي، كما ارتفعت المخاوف لدى الجمهور الكاتالوني من امكانية غياب البرتغالي جواو فيليكس بعد تعرّضه للاصابة في المباراة القارية الاخيرة، الا انّ الاخير طمأن عشاق النادي بأنه "بخير وسيخضع لبعض الفحوصات للتأكد من مشاركته السبت".

ويبقى تعويل تشافي على المهاجم فيرّان توريس في ظل غياب البولندي، إذ سجّل الاخير 5 اهداف في جميع المسابقات هذا الموسم بينها هدف ضد شاختار.