كلوب يتغنى بصلاح: عمره 19 أو 20 عاماً

شدد يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن دور محمد صلاح في ليفربول تطور بشكل كبير منذ وصوله إلى أنفيلد، وأن اللاعب المصري يمثل تهديدا كبيرا لأي منافس حتى لو لم يسجل.

وأحرز صلاح هدفه رقم 43 في أوروبا مع ليفربول في الفوز 5-1 على تولوز يوم الخميس في الدوري الأوروبي، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجلها أي لاعب لأي من أندية انجلترا. وسجل صلاح تسعة أهداف وارسل أربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

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واللاعب البالغ من العمر 31 عاما بات على بعد خمسة أهداف عن تسجيل 200 هدف في مسيرته اجمالا مع ليفربول، وأوضح كلوب كيف تحول مهاجم روما السابق من جناح سريع إلى صانع ذكي للمساحات لصالح زملائه في الفريق.

وقال كلوب للصحفيين يوم الجمعة: الشاب مو هو لاعب فائق السرعة ويمكنه التقدم من الخلف، منذ قدومه إلى هنا، ومنذ اليوم الأول كان عليه القيام بأشياء مختلفة. تأقلم بشكل جيد للغاية.

"(صلاح) هو صانع اللعب في خط الهجوم وربما كان أكثر من بوبي (فيرمينو) في إعداد الهجمات حيث لا تحتاج (في ظل وجوده) إلى لاعبين يتراجعون إلى الخلف قليلا، هذا ليس جيدا على أي حال لأنك تحتاج إلى لاعبين (مثله) في منطقة الجزاء.

"الأمر الآن يختلف قليلا، خاصة عندما يلعب داروين (نونيز)، لدينا لاعب سريع آخر هناك".

"غير هذا من مركز مو بالتأكيد، وهو ذكي بما يكفي للتكيف مع كل هذه الأمور المختلفة".

ولا يتوقع كلوب أن يتراجع أداء الدولي المصري في أي وقت قريب.

وأضاف كلوب: أعتقد أنه إذا قمنا بفحصه، فإن غالبية عظام جسده ربما تكون بعمر 19 أو 20 عاما، لأنه يحافظ على نفسه في مثل هذه الحالة الجيدة.

"إنه يفهم المساحات بشكل أفضل بكثير، ويعرف كيف يتفاعل اللاعبون معه".

"وبعد ذلك إذا لم يتمكن من التسجيل، فلا يزال من الممكن أن يشكل تهديدا لنا، وهذا أمر بالغ الأهمية حقا".