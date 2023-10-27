نوير يستعد للعودة إلى الملاعب بعد غياب 10 أشهر

يستعد مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا لتسجيل عودته إلى الملاعب للمرة الأولى بعد غياب عشرة أشهر، عبر مواجهة فريقه بايرن ميونخ أمام دارمشتاد يوم السبت بالبوندسليغا.

وغاب نوير عن الملاعب لأكثر من عشرة أشهر عقب تعرضه لكسر في الساق أثناء التزلج، بعد مونديال قطر 2022.

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لكن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ أكد يوم الجمعة أنه قرر الدفع بنوير أمام دارمشتاد، على حساب سفين أولرتيش الذي تولى مسؤولية حراسة مرمى الفريق مؤخرا.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: إذا سارت كل الأمور على ما يرام في التدريبات، سيلعب السبت.

وأضاف: إنه (نوير) يتطلع إلى المباراة وكذلك نحن، واثق من أن الكثير من الأشخاص الأخرين يشعرون بالحماس أيضا.

ولم يشارك نوير في أي مباراة منذ الأول من ديسمبر 2022 خلال مواجهة ألمانيا مع كوستاريكا في مونديال قطر، بينما يرجع أخر ظهور له بقميص بايرن إلى 12 نوفمبر من العام الماضي خلال المواجهة أمام شالكه.