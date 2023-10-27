"إيموجي" يثير أزمة في مانشستر يونايتد

دافع الكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أليخاندرو غارناتشو، بعدما استخدم زميله الأرجنتيني الشاب رمزا تعبيريا على شكل "غوريلا" في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان موجها إلى أونانا.

ونشر غارناتشو (19 عاما) صورة للاعبين يهنئون أونانا بعد تصديه لضربة جزاء خلال فوز مانشستر على كوبنهاغن الدنماركي 1 - صفر يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

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واستخدم غارناتشو رمز تعبيري لغوريلا في صورة نشرها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) قبل أن يحذفها.

وأكد أونانا، صاحب البشرة السمراء، عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور أنه يتفهم تصرف غارناتشو.

وأضاف: الناس لا يمكنها أن تختار الشيء الذي يشعرني بالإهانة، أعرف تماما ما قصده غارناتشو، القوة والصلابة، لا يجب تضخيم الأمور.

ونشر أونانا صورة له وهو يحتضن زميله الأرجنتيني الشاب.