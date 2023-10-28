الشرطة تمنع جماهير إنتر من توزيع الصافرات بسبب لوكاكو

منعت الشرطة الإيطالية جماهير نادي إنتر من توزيع عشرات آلاف الصافرات لاستفزاز لاعبهم السابق "الخائن" البلجيكي روميلو لوكاكو، لدى مواجهته مع فريقه روما الأحد في دوري كرة القدم "سيري أ".

وأمرت الشرطة المشجعين المتعصبين لنادي إنتر بعدم توزيع الصافرات لأسباب أمنية، ما أغضب جماهير إنتر الراغبة باستقبال صاخب للوكاكو لدى لمسه الكرة في كل مرة مع فريقه الجديد في ملعب جوزيبي مياتسا.

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وكتبت صفحة أولتراس إنتر على موقع انستغرام: فُرض حظر على الصافرات، هذا انتهاك آخر.

وكانت مجموعة "كورفا نورد ميلانو" أعلنت هذا الشهر انها ستوزّع 50 ألف صفارة لمباراة الأحد ضمن الدوري، لاستخدامها عند لمس لوكاكو الكرة ضد فريقه السابق منذ تركه إنتر في ظروف جدلية.

وكان لوكاكو لاعباً محبوباً لدى جماهير "نيراتزوري"، محرزاً لقب الدوري في 2021، قبل بيعه مقابل 100 مليون يورو لتشلسي الإنجليزي.

عاد إلى ناديه إنتر على سبيل الإعارة العام الماضي، لكن الاصابات عكّرت مشواره وبقي بديلاً للمخضرم البوسني إدين دجيكو.

وفيما كان في طريقه لانتقال دائم لإنتر الصيف الماضي، على وقع شائعات توقيعه مع ميلان أو يوفنتوس، فضّل اللاعب الانتقال إلى روما على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي.

سجّل لوكاكو هدفي الفوز على سلافيا براغ التشيكي الخميس في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ )، رافعاً رصيده إلى ثمانية أهداف منذ توقيعه لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الغائب عن لقاء الأحد بسبب الايقاف.

ويتصدر إنتر الدوري بـ22 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل روما المركز السابع بفارق ثماني نقاط.