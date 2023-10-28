بايرن يسحق دارمشتات بثمانية بعد ثلاث بطاقات حمراء قياسية

سحق بايرن ميونخ ضيفه دارمشتات 8-صفر بفضل ثلاثية من الأهداف سجلها هاري كين ليتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في مباراة طغت فيها ثلاث بطاقات حمراء أشهرها الحكم في الشوط الأول وهو رقم قياسي على عودة حارس المرمى مانويل نوير بعد الإصابة.

وكان بايرن بعشرة لاعبين قويا في الشوط الثاني أمام دارمشتات الذي لعب بتسعة لاعبين وافتتح صاحب الضيافة التسجيل في الدقيقة 52 بهدف سجله كين بضربة رأس.

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بعدها أحرز ليروي ساني هدفين وجمال موسيالا هدفا واحد ليضع المباراة بعيدا عن متناول المنافس. بعدها سجل كين مجددا بلمسة رائعة من نصف ملعب بايرن.

وأضاف مولر هدفا في الدقيقة 71 قبل أن يحرز موسيالا هدفه الثاني بعد خمس دقائق وأكمل كين ثلاثيته في الدقيقة 88 محرزا هدفه 12 في تسع مباريات بالدوري.

وفي شوط أول متقلب، تعرض جوشوا كيميش لاعب بايرن للطرد ولاعبان من دارمشتات بالبطاقة الحمراء المباشرة، وهي المرة الأولى التي يُطرد فيها ثلاثة لاعبين في أول 45 دقيقة من مباراة بالدوري الألماني.

ويرتفع رصيد الفريق البافاري إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام باير ليفركوزن الذي يلعب أمام فرايبورغ يوم الأحد.