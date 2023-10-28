بيلنغهام يقود انتفاضة ريال مدريد على برشلونة في اللحظات القاتلة

وضع القراءة
100% حجم الخط
سجل جود بيلنغهام هدفين ليقود انتفاضة ريال مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.
وافتتح إيلكاي غندوغان التسجيل مبكرا مستغلا إخفاق ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد في ابعاد الكرة في الدقيقة السادسة.
مادة اعلانية
وحرم إطار المرمى برشلونة من مضاعفة تقدمه في مناسبتين في أبرز الفرص التي أهدرها ليدفع الثمن في الدقيقة 68 عندما أطلق جود بيلنغهام تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يكمل عودة فريقه في النتيجة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة من 11 مباراة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم في الصدارة وبفارق أربع نقاط أمام برشلونة ثالث الترتيب.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
راموس يواجه فريقه السابق ريال مدريد للمرة الأولىيواجه المدافع المخضرم سيرجيو راموس لاعب إشبيلية فريقه السابق ريال مدريد خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ... رياضة
-
بيلنغهام يواصل التسجيل في فوز ريال مدريد على براغاعزز ريال مدريد الإسباني صدارته للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه سبورتينغ براغا 2 -1 يوم الثلاثاء، ضمن منافسات ... رياضة عالمية
-
كلاسيكو ناري بين برشلونة وريال مدريدسيكون الملعب الأولمبي المؤقت لبرشلونة حامل اللقب مسرحًا لمواجهة الكلاسيكو الأولى لهذا الموسم عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية