دوري إفريقيا.. كلاسيكو بين الأهلي وصنداونز وموقعة بين الوداد والترجي

يحلّ الأهلي المصري على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي العنيد على أرضه في كلاسيكو قاري جديد، الأحد ضمن ذهاب نصف نهائي دوري إفريقيا كرة القدم الذي يشهد ديربياً مغاربياً بين الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الترجي التونسي.

على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، يلتقي الأهلي للمرة الخامسة عشرة مع ماميلودي، بعد أن فاز خمس مرات وخسر في أربع مناسبات، بيد ان الفريق الجنوب إفريقي لم يخسر على أرضه أمام الأهلي.

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ويبحث السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي عن تعويض خسارته أمام صنداونز 2-5 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، عندما عاد الأهلي وصحّح مساره محرزاً اللقب على حساب الوداد.

وكانت المرة الثانية يخسر الأهلي بخماسية أمام صندوانز، بعد ربع نهائي دوري الأبطال في موسم 2019 (0-5).

ويغيب عن بطل إفريقيا 11 مرة (رقم قياسي) الثنائي إمام عاشور لاصابته بكاحله وأحمد عبد القادر المستبعد بقرار عقابي من كولر، بعدما ابدى اعتراضه على عدم الدفع به في المباريات الأخيرة فغُرّم بمئة ألف جنيه.

كما يستمر غياب الثلاثي عمرو السولية وكريم فؤاد ومحمود متولي بداعي الاصابة.

وكان الأهلي استهلّ مشواره في البطولة بتعادل على أرض سيمبا التنزاني 2-2 ثم تعادل آخر على أرضه (1-1) بهدف متأخر لمحمود عبد المنعم (كهربا)، ليتأهل بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه.

أما ماميلودي، فعاد بفوز من أرض بيترو أتلتيكو الأنغولي 2-0 قبل تعادلهما إياباً دون أهداف.

وتأكد غياب مدافع الفريق موثوبي مفالا بعد تعرضه للطرد المبكر أمام بيترو أتليتكو، اضافة الى المدافع ثابيلو مورينا المصاب في عضلات البطن.

وفي الدار البيضاء، يستقبل الوداد البيضاوي بطل إفريقيا ثلاث مرات الترجي التونسي بطل القارة أربع مرات، على ملعب محمد الخامس.

وفيما تتميز مباراة الفريقين بالإثارة والحماس، يدخلها الوداد الذي يشرف عليه عادل رمزي بفوزين على إنييمبا النيجيري 1-0 خارج أرضه و3-0 في ملعبه.

أما الترجي الذي يقوده طارق ثابت، فقلب خسارته ذهاباً أمام مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 0-1 إلى فوز كبير إياباً 3-0.

وتعود آخر مباراة قارية بينهما إلى سنة 2019، خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي تُوج فيه الترجي.

وتقام مبارتا الإياب في نصف النهائي الأربعاء المقبل، والنهائي في 5 و11 نوفمبر. ويحصل بطل الدوري على 4 ملايين دولار ووصيفه على 3 ملايين.