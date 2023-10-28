ضحية "قبلة" روبياليس: الحياة تمنحك هدايا بسيطة أحياناً

كانت علامات السعادة واضحة على جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، بعد مشاركتها مع الفريق للمرة الأولى في أعقاب أزمة قُبلة كأس العالم، وذلك خلال المباراة التي فاز بها المنتخب الإسباني على نظيره الإيطالي 1 - صفر في بطولة دوري أمم أوروبا للسيدات.

وقالت هيرموسو عقب المباراة التي أقيمت يوم الجمعة: لا يوجد شيء أجمل من العودة، والشعور بالارتياح وتسجيل هدف الفوز.

مادة اعلانية

وأضافت: تعطيك الحياة في بعض الأحيان تعطيك هذه الهدايا البسيطة، وفكرت في كل هؤلاء الأشخاص الذين دعموني، وساعدوها لاستعادة حبها للعبة.

وكانت المباراة التي أقيمت الجمعة الأولى لهيرموسو مع المنتخب الإسباني منذ قام لويس روبياليس، رئيس الاتحاد وقتها، بتقبيلها على شفاهها عقب تتويج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم في أغسطس الماضي.

وأثارت الواقعة فضيحة ضخمة، وتحقيقا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وآخر جنائيا في إسبانيا ضد روبياليس الذي استقال من منصبه في نهاية المطاف.

كما تم تعيين جهاز فني جديد لمنتخب السيدات، حيث تولت مونتسيرات تومي تدريب الفريق، واختارت هيرموسو مرة أخرى في المباراتين أمام إيطاليا، و سويسرا، التي تقام الثلاثاء المقبل، بعدما استبعدتها من المباريات الدولية التي أقيمت الشهر الماضي.

وقالت تومي: سعداء للغاية لأننا تمكنا من الفوز، وأنها سجلت هدفا. عندما أغلق المنتخب الإيطالي المساحات، كنا بحاجة لقدم مثل التي تمتلكها جيني. تسجيلها هدفا جعلنا كلنا سعداء. رأينا ابتسامتها وكانت هذه ابتسامة الجميع.

والهدف الذي سجلته هيرموسو في الدقيقة 89 أمام المنتخب الإيطالي كان رقم 52 في 102 مباراة دولية لعبتها مع المنتخب الإسباني، كما أنه منح المنتخب الإسباني الفوز الثالث على التوالي في البطولة.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره السويدي، علما بأن متصدر الترتيب يصل لنهائيات البطولة التي تعد أيضا بمثابة تصفيات مؤهلة لأولمبياد باريس التي تقام العام المقبل.