مدرب الأهلي المصري: تعلمت من خماسية صن داونز الماضية

قال مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري إنه "تعلم الكثير" من مواجهته السابقة أمام ماميلودي صن داونز وسيستعين بخبراته حين يواجه مضيفه بطل جنوب إفريقيا مجددا في ذهاب قبل نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم يوم الأحد.

وتلقى الأهلي هزيمة ساحقة 5-2 من مضيفه صن داونز في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي قبل أن يواصل مشواره في البطولة ويتوج باللقب فيما بعد.

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وأبلغ كولر مؤتمرا صحفيا يوم السبت: "تعلمت كثيرا من المرة الأولى التي واجهت فيها صن داونز في جنوب أفريقيا. لكن مباراة الغد ستكون مختلفة. نحن أبطال أفريقيا".

ولا يرى المدرب السويسري أن النتيجة السابقة ستلعب دورا في مباراة الغد، موضحا "مواجهة صن داونز صعبة دائما. لكن هدف الأهلي الأساسي هو الفوز. هدفنا الفوز بالمباراتين أو على الأقل ضمان التأهل (للنهائي)".

"صن داونز بدل طريقة لعبه ونحن لاحظنا ذلك. هو فريق كبير ولديه عدة عناصر رائعةاللي لكنني أركز دائما على فريقي".

وأعلن صن داونز إقامة اللقاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وقال محمد الشناوي حارس الأهلي إن الفريق ليس لديه أي مشكلة مع توقيت المباراة.

وأبلغ القائد الشناوي الصحفيين: نحن جاهزون للمباراة. نواجه صن داونز دائما في هذا التوقيت.

من جانبه أكد رولاني موكوينا مدرب صن داونز صعوبة المسابقة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي (الكاف).

وقال للصحفيين: أفهم القول إن الفوز بالدوري الأفريقي أسهل من دوري الأبطال. لا يوجد دور للمجموعات (في الدوري الأفريقي) وتبدأ البطولة من دور الثمانية... لكن بالتأكيد ستكون الأمور أصعب.

ويلعب الترجي التونسي أمام الوداد المغربي في الدور قبل النهائي الأخر من البطولة.