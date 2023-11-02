مدربه: مبابي سيفوز بـ"الكرة الذهبية" عدة مرات

رأى الاسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الخميس، أن كيليان مبابي "سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية"، وذلك بعد ثلاثة أيام من حصول المهاجم الدولي على المركز الثالث في الترتيب النهائي للجائزة الفردية المرموقة خلف الارجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إيرلنغ هالاند.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي بمقر النادي الباريسي حول فرص مبابي في الفوز بهذه الجائزة يومًا ما، أجاب مدرب إسبانيا السابق: الفوز بالكرات الذهبية، بالإضافة إلى ما يقدّمه اللاعب على المستوى الفردي - وبالنسبة لكيليان، هذا هو الحد الأقصى، يجب أن يحصل على الألقاب على مستوى النادي والمنتخب الوطني.

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وأضاف إنريكي: هنا (في باريس سان جيرمان) نحاول الفوز بأكبر عدد ممكن، ولاعب مثل كيليان، أنا متأكد من أنه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية.

فاز ميسي، المتوج بلقب كأس العالم في قطر مع منتخب بلاده والذي غادر سان جيرمان هذا الصيف، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الاثنين في باريس متفوّقًا على كل من هالاند المتوج بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي ومبابي.