النصر يستهدف الزحف نحو الصدارة بنقاط الخليج

يستهدف النصر ثلاث نقاط جديدة يطارد بها الصدارة، عندما يستقبل الخليج يوم السبت على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
وبعد خسارته أول مبارتين، يقدم الفريق العاصمي مستويات مميزة في مشاركاته المحلية والقارية، آخرها فوزه على الاتفاق في كأس الملك.
ويستعد وصيف الدوري راهناً لمباراته المهمة أمام الدحيل القطري في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
يغيب عن النصر سلطان الغنام بسبب عقوبة انضباطية، فيما تعرض بديله نواف بوشل لإصابة بالعضلة الضامة.
وقال ماني بعد قيادته النصر إلى ربع نهائي كأس الملك بتسجيله هدف الفوز على الاتفاق في الدقيقة 107: أعتقد أن مباراة الاتفاق بالكأس هي إحدى أصعب المواجهات التي لعبتها حتى الآن.. أرى أن الجماهير تريد رؤية هذا النوع من المباريات، وكلانا يقاتل حتى النهاية حين سجلنا الهدف وفزنا أخيرا.
أما الخليج الذي يفتقد لحارسه البوسني إبراهيم شيهيتش، فلم يقدم المأمول منه، ولم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات، فتراجع إلى المركز الثالث عشر.
وسيستضيف أبها فريق الأخدود والاتفاق مع الرائد في اليوم ذاته.
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