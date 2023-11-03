الهلال.. الانطلاقة التهديفية الأفضل في مسيرة ميتروفيتش

يعد الهلال هو المحطة الأفضل في بدايات الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش التهديفية مع أنديته الجديدة ببطولة الدوري، خلال مسيرته التي شهدت دفاعه عن ألوان 5 أندية أخرى.
وقاد ميتروفيتش فريقه إلى الفوز على الفتح ضمن منافسات الجولة 12 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين بعدما سجل هدف المباراة الأول قبل أن يضيف زميله سالم الدوسري الهدف الثاني.
ووصل ميتروفيتش مع الهلال ببطولة الدوري إلى هدفه التاسع بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين خلال المباريات العشر الأولى، ليحقق أفضل انطلاقة تهديفية له في البطولة المحلية بمسيرته مع مختلف الأندية.
وبدأ ميتروفيتش مسيرته مع نادي تيليوبتيك الصربي عام 2011، مسجلا 3 أهداف فقط بأول 10 مباريات مع الفريق، وبعدها بعام انتقل إلى العملاق الصربي بارتيزان بلغراد، وهز شباك الخصوم 3 مرات أيضا وصنع هدفين في المواجهات العشر الأولى بالدوري الصربي.
وفي بلجيكا مع زعيمها أندرلخت في تجربته الاحترافية الأولى، تحسن السجل التهديفي للصربي، فسجل 6 أهداف وصنع 3 أخرى في أول 10 لقاءات بالمسابقة البلجيكية.
ومثّل ميتروفيتش ناديين إنجليزيين هما نيوكاسل وفولهام، سجل هدفين مع الأول وساهم بـ 6 أهداف مع الثاني (5 أهداف وتمريرة حاسمة) في انطلاقته بـ"البريميرليغ".
ومع الهلال هز ميتروفيتش شباك كلا من الرائد واتحاد جدة بـ"هاتريك"، بالإضافة إلى الرياض والشباب والخليج والأهلي والفتح.
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