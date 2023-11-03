بوكيتينو: العودة إلى توتنهام لحظة "غريبة".. وتدريب أرسنال مستحيل

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي إن العودة إلى ناديه السابق ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توتنهام هوتسبير ستكون لحظة خاصة لكنها غريبة عندما يتواجه الفريقان في قمة لندن يوم الاثنين المقبل.



وتولى بوكيتينو تدريب توتنهام من 2014 إلى 2019 وحول النادي إلى واحد من أفضل المنافسين على اللقب بينما قادهم أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 2019 عندما احتلوا المركز الثاني.



ولم يتعاف توتنهام أبدا من تلك الخسارة وجرى إقالته في نوفمبر 2019 وانضم في النهاية إلى باريس سان جيرمان في 2021 قبل أن يتولى تدريب تشيلسي في يوليو.



وقال بوكيتينو للصحفيين يوم الجمعة: إنه أمر مميز أن أعود بعد أربع سنوات إلى مكان لدينا فيه ذكريات مذهلة.



"الأهم هو أن يعرف الناس أننا لا نستطيع أن ننسى ما عشناه معا.. لن يغير ذلك مشاعري، مشاعري تجاه النادي الذي قضينا فيه رحلة لا تصدق".



وتناوب أربعة مدربين دائمين على تدريب توتنهام منذ رحيل بوكيتينو.



وردا على سؤال عما إذا كان المدرب الأرجنتيني قد فكر في العودة إلى النادي المنتمي لشمال لندن قال بوكيتينو إن ذلك لم يكن مطروحا على الإطلاق.



وأضاف: بعد أن أنهيت علاقتي مع باريس سان جيرمان (في يوليو 2022) أردت الابتعاد عن كرة القدم لمدة عام واحد. وبعد ذلك وصل العرض من تشيلسي.



"الأندية التي لن أدربها أبدا هي أرسنال لأنني أعتبرهم أسوأ عدو لتوتنهام".



"من الغريب العودة لأن الشعور دائما بعد أربع سنوات هو أنه سيكون يوما سعيدا بالنسبة لي. لكن هذه هي الحياة وعلينا المضي قدما. نحن محترفون ولكن في نفس الوقت بشر".



وقال بوكيتينو إن توتنهام منافس حقيقي على اللقب هذا الموسم، وأشاد بنظيره أنجي بوستيكوغلو للعمل الذي قام به منذ توليه المسؤولية قبل بداية الموسم، بينما أقر أيضا بأن تشيلسي هو الفريق الأقل ترشيحا للمنافسة على اللقب.



وقال بوكيتينو: يقومون بعمل رائع، أنجي والجهاز الفني الذي أعرفه جيدا. لديهم لاعبون جيدون جدا وفريق في غاية القوة. مازلنا في بداية الموسم لكنهم يظهرون القدرات اللازمة للمنافسة.



"نحن في مشروع مختلف. تاريخ تشيلسي كله يتمحور حول الفوز بألقاب كبيرة. فاز تشيلسي في آخر 15 عاما بالكثير من الألقاب لكننا الآن في وضع مختلف حيث نبني شيئا للمستقبل".

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