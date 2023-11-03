توريه مساعدا لمانشيني في تدريب المنتخب السعودي

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الجمعة التعاقد مع لاعب وسط ساحل العاج السابق يايا توريه ليكون مساعدا للمدرب الإيطالي للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني.
وقال الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت إن التعاقد مع توريه البالغ عمره 40 عاما جاء بناء على طلب للمدرب مانشيني.
وبدأ قائد ساحل العاج السابق مسيرته التدريبية قبل أربعة أعوام، حيث تنقل بين ثلاثة أندية كمساعد مدرب في أولمبيك دونيتسك الأوكراني وجروزني الروسي وستاندار لييج البلجيكي ومدربا لفريق تحت 16 عاما في توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
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وخاض توريه أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب ساحل العاج خلال مسيرته كلاعب.
وسبق له اللعب في مانشستر سيتي وموناكو وبرشلونة وعدة أندية أخرى.
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