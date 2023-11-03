رغم اختطاف والده.. كلوب: دياز قد يعود لتشكيل الفريق

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعبه الكولومبي لويس دياز سيكون صاحب قرار المشاركة أو الغياب عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري الأحد القادم أمام لوتون تاون بعد اختطاف والديه.

وكان مسلحون اختطفوا والدة دياز، سيلينيس مارولاندا ووالده لويس مانويل دياز في مقاطعة لاغواخيرا يوم السبت الماضي. وأُطلق سراح والدته في غضون ساعات بعد ذلك وقال الخاطفون يوم الخميس إنهم سيطلقون سراح والده أيضا.

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وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: إذا شعر أنه على ما يرام فإنه سينضم للتشكيلة وسيلعب معنا. كما ترون فهو لم ينم كثيرا.

والأخبار القادمة من كولومبيا تمنحنا قليلا من الأمل. لا يمكنني الحديث عما سنفعله".

"الأمر بيده. وهو من سيقرر المشاركة في المباراة أم لا."



وتحدث كلوب عن تياغو ألكانتارا الذي لا يتدرب بشكل كامل مع الفريق الأول بسبب انتكاسة عقب تعرضه لإصابة في الفخذ غاب بسببها عن الملاعب منذ أبريل الماضي.



وقال كلوب: تعافي تياغو مستمر. لا يمكننا الضغط عليه. نتوقع عودته للملاعب في بداية العام الجديد.



وأشار كلوب إلى أنه لا يمكنه توقع موعد محدد لعودة ستيفان بايتيتش من الإصابة أيضا.



ويحتل ليفربول المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 23 نقطة متخلفا بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير المتصدر كما يتخلف بنقطة واحدة عن أرسنال ومانشستر سيتي.



ويحتل لوتون تاون المركز 18 بخمس نقاط.



ورغم الفارق أكد كلوب أنه لن يستهين بفريق لوتون الصاعد حديثا والذي حصل على نقطة واحدة في أربع مباريات خاضها على أرضه هذا الموسم.