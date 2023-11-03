رفض طعن برشلونة بشأن تغريمه بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الجمعة رفض طعن تقدم به برشلونة الإسباني ضد تغريمه 500000 يورو (536000 دولار) لمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.
وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية باليويفا: تقرر تغريم نادي برشلونة مبلغ 500000 يورو بسبب تقديم معلومات خاطئة، في السنة المالية 2022، عن أرباح من التصرف في الأصول غير الملموسة (بخلاف انتقالات اللاعبين) والتي لا تشكل دخلا ذا صلة بموجب اللوائح.
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وحققت عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بينها باريس سان جيرمان وميلان وإنتر ميلان التي توصلت لتسويات مع اليويفا في سبتمبر من العام الماضي، الأهداف المحددة للعام الماضي 2022.
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