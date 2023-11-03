غوارديولا: أواجه أصعب تحد مع سيتي بالدوري منذ قدومي

يعتقد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بات أصعب كثيرا من أي وقت مضى منذ انضمامه إلى النادي قبل أكثر من سبع سنوات.

ويستهدف مدرب سيتي الفوز بلقب الدوري الرابع على التوالي هذا الموسم لكنه يواجه منافسة شرسة وخسر فريقه مرتين في أول 10 مباريات.

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ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري برصيد 24 نقطة متأخرا بنقطتين عن توتنهام هوتسبير المتصدر.

وقال غوارديولا للصحفيين يوم الجمعة قبل مواجهة ضيفه بورنموث: بات كل موسم أكثر شراسة مقارنة بالوقت الذي وصلت فيه. يوجد مدربون أفضل وفرق أفضل.

"لا تزال هناك 28 مباراة وستحدث أشياء كثيرة".



ويكن غوارديولا كل الاحترام لبورنموث الذي فاز بأول مباراة له في الدوري مطلع الأسبوع بعد أربع هزائم متتالية بفوزه على ضيفه بيرنلي 2-1.



وقال غوارديولا: أندوني (إيراولا) مدرب مذهل، يلعب بشكل هجومي وجذاب، لديهم روح جيدة ولا يتراجعون. النتيجة (ضد بيرنلي) تمنحهم الثقة.



وكان مهاجم سيتي إيرلنغ هالاند (23 عاما)، أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته يوم الاثنين الماضي بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة الموسم الماضي حيث فاز سيتي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.



لكن النرويجي احتل المركز الثاني خلف ليونيل ميسي.



وقال غوارديولا: لقد رأيته سعيدا للغاية لكونه منافسا قريبا لميسي و(كيليان) مبابي وبقية اللاعبين. كانت ليلة كبيرة لمانشستر سيتي.



"هالاند أمامه مسيرة طويلة حافلة وعليه أن يواصل الفوز وأن تتاح له فرصة ليقول ربما في الموسم المقبل يمكنني أن أكون هناك. لقد كان سعيدا بوجوده هناك".