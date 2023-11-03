غياب كاسيميرو عن صفوف مانشستر يونايتد لأسابيع عدة

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الجمعة أن لاعب وسطه ومنتخب البرازيل لكرة القدم كاسيميرو سيغيب "لأسابيع عدة" بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ما يزيد من متاعب مدربه الهولندي إريك تين هاغ.
وأوضح النادي في بيان أن كاسيميرو تعرض إلى الإصابة الأربعاء في الشوط الأول من المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه نيوكاسل (0-3) في ثمن نهائي مسابقة كأس الرابطة، بعد أن غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة.
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ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في الدوري بعد خمس هزائم في أول عشر مباريات، وسيسافرون إلى لندن السبت لمواجهة فولهام في المرحلة الحادية عشرة.
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