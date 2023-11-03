ميتروفيتش والدوسري يعززان صدارة الهلال بالفوز على الفتح

عزز ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا صدارة فريقهما الهلال لدوري "روشن" السعودي للمحترفين بالفوز 2-صفر على مضيفه الفتح يوم الجمعة.

ووضع المهاجم الصربي الهلال في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية بفضل ركلة جزاء وأضاف الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مراوغة رائعة للدفاع وتسديدة قوية في الشباك من مدى قريب.



وارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة من 12 مباراة بينما توقفت الانتصارات المتتالية للفتح، بطل 2013، عند أربعة انتصارات وسبعة في 12 مباراة ليظل في المركز الرابع.



وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حول الطائي تأخره بهدف أنتوني نواكايمي في الدقيقة 15 للتقدم 3-1 بثلاثية في الشوط الأول عبر روكو في الدقيقة 21 وراكان الشملان بعدها بثلاث دقائق وبرنارد مينساه في الدقيقة 29 قبل أن يعود الفيحاء في الشوط الثاني ويدرك التعادل 3-3.



وجعل هنري أونيكورو النتيجة 3-2 بتسديدة أرضية زاحفة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 67 وأدرك فاشيو ساكالا التعادل للضيوف بعدها بثلاث دقائق بتسديدة قوية بدلت اتجاهها بعدما ارتطمت في قدم أحد المدافعين من داخل المنطقة.



وارتفع رصيد الطائي إلى 11 نقطة في المركز 12 فيما بات رصيد الفيحاء 15 نقطة في المركز الثامن.

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