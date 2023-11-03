14 مليون دولار في 10 أعوام.. والأهلي لايزال يبحث عن ضالته الهجومية

كشفت مسابقة دوري إفريقيا لكرة القدم بما لا يدع مجالا للشك معاناة الأهلي المصري في خط الهجوم وغياب الفعالية داخل المنطقة وخصوصا قلب المهاجم القادر على هز الشباك وترجمة الفرص إلى أهداف، في ظل تواضع مستوى وافده الجديد الفرنسي المخضرم أنتوني موديست.

سجل الأهلي ثلاثة أهداف فقط في مبارياته الأربع في مسابقة دوري إفريقيا التي ودعها من نصف النهائي على يد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، كما أنه لم يحقق أي فوز فيها واكتفى بالتعادل ثلاث مرات بينها مرتين مع سيمبا التنزاني في ربع النهائي عندما سجل أهدافه الثلاثة (2-2 ذهابا في دار السلام و1-1 ايابا في القاهرة.

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ظن الأهلي أنه وجد ضالته في المهاجم الفرنسي المخضرم أنتوني موديست (35 عاما) عقب التعاقد معه هذا الصيف في صفقة انتقال حر، لكنه خيب الآمال بظهوره المتواضع فارتفعت أصوات الجماهير وحتى لجنة التخطيط في الاهلي باتت تضغط من أجل رحيله، والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق حتى الان.

تعاقد الأهلي طيلة 10 أعوام مع 12 مهاجما أجنبيا ومصريا، كلفوا خزينة النادي ما يزيد على 14 مليون دولار، بخلاف رواتبهم السنوية ولم يجد ضالته في أي واحد منهم للبقاء مع الفريق لمواسم عدة.

بعضهم رحل مجانا وآخرون رحلوا بمقابل أقل من قيمة التعاقد معهم، وآخر هرب ولم يعد، وبعضهم رحل لعدم القناعة بهم فنيا مثل الكونغولي الديموقراطي والتر بواليا والغاني جون انطوي وحسام حسن وشادي حسين، أو لخلاف مع مدرب كما في حالة السنغالي أليو بادجي مع مدربه السابق الجنوب افريقي بيتسو موسيماني.

وتحولت مسألة تعاقد إدارة النادي الأهلي مع مهاجم جديد إلى أزمة تؤرق إدارته وجهازه الفني وجماهيره خاصة بعد رحيل هدافه الموسم الماضي محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي، مما زاد تعقيد المشكلة، لأنه كان الرهان الأول في هذا المركز، وصاحب الأهداف المؤثرة إفريقياً ومحلياً.

وارتبط اسم الأهلي بأكثر من لاعب الصيف الماضي، فعاد الحديث عن مهاجم بشكتاش التركي الدولي الكونغولي الديموقراطي جاكسون موليكا الذي ارتبط اسمه منذ سنوات بالأهلي في كل سوق انتقالات، ولكن المفاوضات فشلت كالعادة بسبب مغالاة ناديه في المطالب المادية، والامر ذاته بالنسبة للمهاجم البرازيلي غوستافو سوزا نجم جونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

وحاول الأهلي ضم المهاجم الغاني لنادي ريو آفي البرتغالي عبد العزيز يعقوبو، لكن التقرير الطبي للاعب والاشتباه في وجود اصابة مزمنة كان سببا في إيقاف الصفقة التي كانت على وشك الحسم رسميا، فازداد الضغط الجماهيرى على ادارة النادي وهو مقبل على خوض غمار 7 بطولات محلية وقارية وعالمية، خسر منها اثنتين حتى الآن هما الكأس السوبر الإفريقية امام اتحاد العاصمة الجزائري، ودوري إفريقيا على يد ماميلودى صندوانز الجنوب إفريقي في نصف النهائي.