بعد تجاهل مبابي.. ريال مدريد يحدد خطته البديلة

كشفت تقارير صحافية أن قطب العاصمة الإسبانية ريال مدريد حدد بالفعل خطته البديلة عقب استبعاد التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وكشفت إذاعة "كادينا سير"، يوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد استبعد بشكل نهائي التعاقد مع كيليان مبابي في الفترة الماضية، ولا يخطط لضم النجم الفرنسي حتى لو قرر عدم تمديد عقده مع فريقه الحالي.

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وذكر تقرير نشرته صحيفة "سبورت" أن مبابي يرغب في الحصول على راتب يماثل ما يتقاضاه مع النادي الباريسي حاليا، ما يزيد عن سقف الرواتب في ريال مدريد، الذي بدأ في تجديد دماء الفريق بوجوه شابة وترشيد نفقاته، والتعاقد مع مبابي بمبالغ طائلة سيُخرج كل شيء عن مساره.

وأضافت "سبورت": يعمل الفريق الأبيض بالفعل على خطة بديلة محتملة، والتي ستتمثل في ضم جمال موسيالا من بايرن ميونخ، لكن الأمر لن يكون سهلاً، النادي الألماني لا يريد التخلي عن موهبته الأبرز، بالرغم من الأوقات العصيبة التي يعيشها على المستوى الرياضي.

وبعد انتشار شائعات اهتمام ريال مدريد، علق الرئيس التنفيذي للبايرن ​يان كريستيان دريسن وقال: موسيالا لديه عقد طويل معنا حتى عام 2026 وسنبذل كل ما في وسعنا للاحتفاظ به. إنه مهم للغاية في الفريق وهو أحد مواهب كرة القدم الألمانية. ليست هناك حاجة للتسرع في المحادثات.

وختمت "سبورت": لقد تواصل معه بايرن ميونخ بالفعل بشأن تمديد عقده، مدركًا أنه إذا لم يقبل، فسيتعين عليهم اتخاذ قرار هذا الصيف قبل أن يدخل العام الأخير من عقده.