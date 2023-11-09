بقيادة مؤقتة.. الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره أمام أبها

يسعى اتحاد جدة حامل اللقب إلى تجاوز نتائجه السلبية ومصالحة جماهيره، عندما يستقبل أبها يوم الجمعة بقيادة حسن خليفة مدربه المساعد الذي عيِّن لتدريبه مؤقتا خلفا للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو المقال من منصبه الثلاثاء على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، آخرها خسارته امام القوة الجوية العراقي 0-2 في المسابقة القارية الثلاثاء.

وقال النادي في بيان: يعلن نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية، سيتولى المدرب المساعد حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق.

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وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز خلال المراحل الخمس الأخيرة في الدوري وآخرها الهزيمة أمام الشباب 0-1، ما جعله يتراجع الى المركز السادس بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

وسيواجه الاتحاد امتحانا صعبا أمام أبها الثاني عشر برصيد 13 نقطة كون نتائجه تحسنت مع مدربه الجديد التونسي يوسف المناعي، حيث فاز على الشباب 2-1 والاخدود 3-2 في مباراتيه الاخيرتن قبل أن يقصي الأهلي (2-1) من كأس الملك.