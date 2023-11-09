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صلاح
قائد المنتخب المصري

صلاح يتصدر قائمة مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات المونديال

القاهرة - د ب أ
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة الفريق التي ستواجه جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري في أول جولتين من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الخميس أن القائمة تضم 25 لاعبا.

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وتضم القائم كلا من محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن "تريزيغيه" وعمر مرموش وحسين الشحات.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي باستاد القاهرة يوم 16 من الشهر الجاري، ثم يسافر بعدها إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون.

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