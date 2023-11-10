إلغاء مباراة المغرب وإريتريا بتصفيات مونديال 2026

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مباراة منتخب المغرب مع ضيفه الإريتري المقررة في 16 نوفمبر الحالي، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ووضع فيفا صفة "ملغاة" أمام المباراة بين المغرب وإريتريا على ملعب أدرار في أغادير، خلال نشره جدول مباريات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات القارة السمراء.

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وكان موقع "إريتريان فوتبول" أعلن قبل أسبوعين أن منتخب "الجمال الحمراء" قرّر التراجع والتخلي عن المشاركة في التصفيات، وعزا ذلك إلى "مشكلة داخلية".

وأوضح أن "إريتريا قد لا تشارك في تصفيات كأس العالم 2026 لأن زيميد تيكلي، المفوض الإريتري للرياضة والثقافة الذي يشرف أيضًا على الاتحاد الوطني لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة".

وكان مدرب المغرب وليد الركراكي تحدث الخميس عقب كشفه عن لائحة "أسود الأطلس" للتصفيات الإفريقية، عن امكانية انسحاب الخصم "حتى الآن لم نحصل على تأكيد رسمي من فيفا حول الغائها رغم ان الاصداء التي لدينا تدل على التأجيل. لكن في اللحظة الاخيرة قد نُبلّغ بخوض المباراة".

وكان مقرراً ان تلتقي إريتريا مع المغرب والكونغو في 16 و21 الحالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ايضاً النيجر وتنزانيا وزامبيا.

وكانت إريتريا انسحبت من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كاس أمم إفريقيا 2023 المقررة نهائياتها مطلع العام المقبل في ساحل العاج.

ولم يلعب المنتخب الإريتري أي مباراة رسمية منذ خسارته امام ناميبيا 0-2 في 10 سبتمبر 2019 خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. وباستثناء مشاركته في بطولة "سيكافا" نهاية 2019 والمواجهة الودية أمام السودان في يناير 2020 عندما خسر 0-1، لم يشارك منتخب إريتريا بأي شكل من الأشكال في منافسات رسمية أو مباراة ودية.