النصر يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة

يمني النصر النفس بتقليص الفارق مع الهلال أو الحفاظ عليه على أقل تقدير، قبل قمتهما المرتقبة مطلع الشهر المقبل وذلك عندما يحل ضيفا على الوحدة الثامن، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويقدم النصر مستويات ونتائج مميزة في جميع المشاركات المحلية والقارية والتي كان آخرها الفوز على مضيفه الدحيل القطري 3-2 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، كما فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري ليصل إلى وصافة جدول الترتيب متأخرا بـ4 نقاط عن الهلال المتصدر.

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في المقابل عاد الوحدة الى سكة الانتصارات التي غابت عنه لأربع مباريات متتالية عندما تغلب على الحزم في المرحلة الماضية، وسيسعى إلى مواصلة صحوته لتحسين موقعه في الترتيب.

ويلعب السبت أيضا، الفيحاء مع الاتفاق، والأخدود مع الحزم.