الهلال يعزز صدارته بنقاط التعاون

عزز الهلال صدارته لدوري "روشن" السعودي للمحترفين، بفوزه على ضيفه التعاون 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، كثف الفريقان من محاولاتهما الهجومية حتى تمكن الهلال من تسجيل هدفين عن طريق ألسكندر ميتروفيتش ومحمد كنو في الدقيقتين 81 والتاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.
في المقابل، توقف رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة أمام الفتح صاحب المركز الخامس.
وبهذا الفوز، حافظ الهلال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الحادي عشر مقابل التعادل في مباراتين.
فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية للتعاون في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.
-
معركة "الدفاع الأفضل" تجمع الهلال بالتعاونيخوض الهلال المتصدر اختبارا صعبا أمام ضيفه التعاون الثالث الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن المرحلة الثالثة عشرة من دوري روشن ... رياضة سعودية
-
الهلال يعلن مدة غياب سافيتشأعلن نادي الهلال السعودي، يوم الأحد، غياب نجمه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش عن الفريق لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.وقال الهلال في بيان ... رياضة سعودية
-
الهلال يحل ضيفا ثقيلا على مومباي سيتي بـ"أبطال آسيا"يبحث الهلال عن انتصار ثالث في دوري أبطال آسيا، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على مومباي سيتي الهندي، الاثنين، على ملعب شيري شيف الرياضي بمدينة بون الهندية، ... رياضة