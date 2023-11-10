الوحدة الإماراتي ينهي تعاقده مع موسيماني

أعلن نادي الوحدة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، إنهاء عقد مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي والتعاقد مع الهولندي أرنو بويتنويغ ليتولى المهمة بدلا منه يوم الجمعة.

وقال النادي عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر): تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حول إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.



وأضاف الوحدة: وقررت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعيين السيد أرنو بويتنويغ مدرباً للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق والنجاح.

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وكان موسيماني (59 عاما) قد تولى المسؤولية في يونيو الماضي خلفا لبويتنويغ الذي تسلم قيادة الوحدة مؤقتا بعد مغادرة الإسباني مانويل خيمنيز في مارس الماضي.



وتعرض مدرب الأهلي المصري السابق لانتقادات بعد ثلاث هزائم في أول خمس مباريات بالدوري لكن بدا أن الفريق عاد للمسار الصحيح بعد انتصارين متتاليين.



ويحتل الوحدة المركز الخامس في الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة من سبع مباريات وبفارق خمس نقاط عن الوصل وشباب الأهلي في الصدارة ولكل منهما 17 نقطة.