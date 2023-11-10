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راتكليف
من المتوقع ان تدفع شركة إينيوس التي يملكها راتكليف 1.5 مليار دولار أميركي مقابل حصة توازي حوالي 25 في المئة من النادي العريق

راتكليف يقترب من شراء حصة أقلية في مانشستر يونايتد

مانشستر - فرانس برس
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يتجه الملياردير البريطاني جيم راتكليف، إلى إتمام عملية شراء حصة أقلية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ذكرت تقارير صحافية، الجمعة.

ومن المتوقع ان تدفع شركة إينيوس التي يملكها راتكليف 1.5 مليار دولار أميركي مقابل حصة توازي حوالي 25 في المئة من النادي العريق، اضافة الى توليه جزءا هامًا من إدارة عمليات كرة القدم في النادي.

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ورغم عدم وجود جدول زمني محدد لإتمام الصفقة، الا انّ شبكة بي بي سي قالت إن ذلك قد يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وكانت عائلة غلايزر التي تملك غالبية أسهم النادي قد اعلنت في نوفمبر الماضي انّها تبحث عن "بدلاء استراتيجيين" لمساعدة النادي على التطوّر، ومن ضمنها امكانية بيع النادي.

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