كلوب: ليفربول يستحق الخسارة أمام تولوز

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن فريقه لم يكن في المستوى المطلوب خلال اللحظات الحاسمة، وأنه نتيجة لذلك يستحق الخسارة 3-2 أمام مضيفه تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي لكرة القدم الليلة الماضية.

وكان ليفربول هزم ضيفه تولوز 5-1 الشهر الماضي.

مادة اعلانية

ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة في البطولة بتسع نقاط من أربع مباريات متقدما بنقطتين على تولوز قبل أخر جولتين من دور المجموعات.

وقال كلوب للصحفيين بعد المباراة: كنا نستحق الهزيمة لأنهم تقريبا تفوقوا في جميع المواقف الحاسمة. معارك.

"في مواقف كثيرة جدا كان يفترض بنا السيطرة على الكرة لكننا لم نفعل".

وكانت هذه ثاني نتيجة مخيبة للآمال لليفربول خلال أسبوع واحد بعد تعادله الأحد الماضي مع لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن المدرب الألماني المخضرم أكد أن صلابة فريقه كانت حاضرة رغم ذلك.

وأضاف عن ذلك: لا. لا أشعر بأي قلق. في النهاية كانت الصلابة حاضرة وقد فعلنا كل شيء من أجل الحفاظ عليها.

"لكن المعضلة في مباريات كرة القدم هي أنه يتعين عليك القيام بخطوات حاسمة في اللحظات المناسبة حتى يتسنى لك التفوق في مثل هذه المواقف".

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لليفربول في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي لمس أليكسيس ماك أليستر الكرة بيده وهو قرار اعترض عليه كلوب.

وقال كلوب عن المخالفة: شاهدت التسجيل الآن فقط وبالنسبة لي فهي ليست لمسة يد.

"الكرة كانت على الصدر وبصراحة لا أرى أي تلامس مع الذراع. ربما شاهدوا صورة غير تلك التي رأيتها أنا".